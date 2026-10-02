«Руки в крови»: Мерца и Рютте освистали в Мюнстере

Филиппо заявил об унижении Мерца и Рютте на церемонии в Мюнстере

Политика

Канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте столкнулись с открытым презрением толпы в Мюнстере. Об этом рассказал французский политик Флориан Филиппо у себя в соцсети. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел на церемонии вручения Вестфальской премии мира. Вместо аплодисментов политики услышали гул неодобрения. По словам лидера партии «Патриоты», толпа встретила их криками о крови на руках. Филиппо не стал смягчать формулировки: он заявил, что эта каста, толкающая мир к войне, вызывает у людей лишь презрение и должна уйти.

Ранее стало известно, что евродепутат Картайзер заявил, что изоляция России не может продолжаться.

Актуально

Читайте также

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

Генерал Попов: Россия меняет тактику СВО

Генерал Попов: Россия меняет тактику СВО

Встреча в Нью-Йорке: политолог пояснил, почему Трамп оценил военную мощь России перед Зеленским

Встреча в Нью-Йорке: политолог пояснил, почему Трамп оценил военную мощь России перед Зеленским

Выборы и СВО: политтехнолог рассказал, почему они стали уникальными

Выборы и СВО: политтехнолог рассказал, почему они стали уникальными

Журавлев сравнил угрозы «Орешником» с мальчиком, кричавшим о волке

«Садитесь, говорите»: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

НАТО берет курс на эскалацию: политолог раскрыл, как Рютте использует Прибалтику против России

НАТО берет курс на эскалацию: политолог раскрыл, как Рютте использует Прибалтику против России

Папа Римский призвал РФ и Украину начать прямой диалог: политолог рассказал, почему Ватикан не может быть примирителем

Папа Римский призвал РФ и Украину начать прямой диалог: политолог рассказал, почему Ватикан не может быть примирителем

Учения НАТО у Калининграда: эксперт предупредил о катастрофических последствиях

Учения НАТО у Калининграда: эксперт предупредил о катастрофических последствиях

«Орешник» по бункерам Зеленского: военэксперт назвал это кувалдой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное