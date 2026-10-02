Канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте столкнулись с открытым презрением толпы в Мюнстере. Об этом рассказал французский политик Флориан Филиппо у себя в соцсети. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел на церемонии вручения Вестфальской премии мира. Вместо аплодисментов политики услышали гул неодобрения. По словам лидера партии «Патриоты», толпа встретила их криками о крови на руках. Филиппо не стал смягчать формулировки: он заявил, что эта каста, толкающая мир к войне, вызывает у людей лишь презрение и должна уйти.

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