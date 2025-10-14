ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €253 млн

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере €253 млн. Решение связано с иском, который Тбилиси подавал из-за событий вокруг конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

ЕСПЧ удовлетворил исковые требования Грузии, постановив взыскать с России €253 млн. Иск, поданный в 2018 году, касался событий после пятидневной войны в августе 2008-го. Грузинская сторона обвиняла Москву в нарушении прав человека в период с августа по октябрь 2008 года.

При этом в своем решении суд отметил, что не рассматривал вопросы признания независимости Южной Осетии и Абхазии, сосредоточившись на отдельных эпизодах. Ранее, в 2021 году, ЕСПЧ отклонил иск жителей Южной Осетии к Грузии. Заявители тогда указывали на обстрелы Цхинвала и действия грузинской армии. Суд счел, что в тот период Тбилиси не осуществлял контроль над этими территориями.

Вооруженный конфликт начался в ночь на 8 августа 2008 года после нападения Грузии на Южную Осетию. Россия ввела войска для защиты граждан и миротворцев. Позднее Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что стало поводом для разрыва дипломатических отношений с Грузией.

