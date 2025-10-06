Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о пятой за четыре года попытке революции в стране, указав на штурм президентского дворца и поддержку протестов из-за рубежа. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Власти Грузии констатируют новую попытку силовой смены власти. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, 4 октября оппозиционные силы предприняли штурм президентского дворца. Это событие стало уже пятой подобной акцией за последние четыре года.

Глава правительства прямо заявил, что нынешние выступления имеют внешнее финансирование и поддержку. Конфликт между правящей партией «Грузинская мечта» и прозападной оппозицией остается ключевым внутренним вызовом для страны. Политический кризис в Грузии продолжается с 2020 года, и каждая новая волна протестов все сильнее раскалывает общество, обостряя дискуссию о внешнеполитическом курсе государства — между европейской интеграцией и восстановлением связей с Россией.

