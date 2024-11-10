Foreign Policy назвал единственное условие, при котором США перестанут помогать Украине

Продолжающийся уже почти три года украинский военный конфликт вполне может завершиться, если президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся о приемлемом для Москвы и Вашингтона статусе Украины, считает колумнист издания Foreign Policy Стивен Уолт.

По мнению репортера, если Путин и Трамп договорятся о частичной территориальной целостности Украины с отказом вступления страны в НАТО, США откажутся от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

«Если Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся… о формально независимой урезанной Украине, отказавшейся от планов вступления в Североатлантический альянс, [тогда конфликт на Украине завершится]», — подчеркнул Стивен Уолт в своем материале для Foreign Policy.

Также он считает, если лидеры обеих сверхдержав смогут договориться, Трамп постарается приписать разрешение украинского конфликта себе.

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

В своей предвыборной риторике Дональд Трамп не раз подчеркивал, что якобы в состоянии положить конец конфликту на Украине за 24 часа. В Москве же данные слова считают популистскими и преувеличением.