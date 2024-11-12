Генсек НАТО Рютте призвал к продолжению войны на Украине

Приступивший недавно к своим обязанностям генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение боевых действий на Украине. Об этом, как сообщает Reuters, он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже во вторник, 12 ноября.

По его словам, ни Европа, ни тем более Украина не должны сдаваться перед лицом Москвы. И просто обязаны «выстоять в этом бою».

«Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — сказал Марк Рютте.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военным из КНДР, если те зайдут на Украину.