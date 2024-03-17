Германия отказалась поздравлять Путина с победой на выборах президента РФ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на пресс-секретаря германского лидера Серстин Гаммелин.

По ее словам, никого поздравительного письма не планируется. Причины подобного недружественного демарша со стороны Берлина руководитель германской президентской канцелярии называть не стала.

«Письма не будет», — уточнила Гаммелин.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Единым днем голосования считается 17 марта 2024-го года. В 29 регионах страны, в том числе Москве и Подмосковье, граждане могли принять участие в электронном голосовании.

По итогам обработки 24,4% протоколов, второе место занял представитель от КПРФ Николай Харитонов (3,8% голосов). На третьей строчке — Владислав Даванков, который представляет партию «Новые люди» (3,73%). Четвертым идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (2,96% голосов).

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили о попытках вмешаться в выборы президента России со стороны США и Германии.