Президент США Дональд Трамп признался, что Вашингтон ведет разведывательную деятельность против Китая, и заявил о превосходстве американских спецслужб. Об этом сообщает Fox News.

В эфире программы The Ingraham Angle Трамп прокомментировал обвинения в адрес Пекина в шпионаже. По его словам, если китайская сторона ведет наблюдение за США, то Вашингтон действует зеркально, причем, по его оценке, более эффективно. Детали американских операций президент раскрывать отказался, отметив лишь, что располагает полной информацией.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Вэнсе и присмотрелся к Рубио.