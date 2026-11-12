Глава офиса Зеленского избежал наказания за использование русского языка

Поводом для общественного резонанса стало поведение политика на недавних трехсторонних переговорах в Абу-Даби. После завершения дискуссий Буданов* обратился к представителю собственной делегации по-русски. Более того, на финальном брифинге, когда один из репортеров задал ему вопрос на английском, глава офиса сначала попросил перевод, а затем сам перешел на русский язык, заметив, что понимает суть, но ему требуется время.

Оценивая этот инцидент 12 ноября, Елена Ивановская пояснила, что формально закон нарушен не был. По ее словам, действие украинского языкового законодательства ограничено исключительно территорией самой страны и дипломатических представительств за рубежом, поэтому на переговоры в ОАЭ эти нормы не распространяются.

Сами трехсторонние встречи с участием России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября: в первый день консультации заняли почти четыре часа, во второй — около полутора. Российскую сторону представляла делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским (в нее также вошли замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель Службы оперативной информации ФСБ Алексей Комков и глава ГУ Генштаба Игорь Костюков), а от Вашингтона присутствовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Именно Кушнер по итогам второго дня объявил, что Москва и Киев достигли договоренности о проведении крупнейшего гуманитарного обмена пленными, несмотря на сложный характер всей повестки.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**заблокировано Роскомнадзором на территории РФ