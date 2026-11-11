Немцы в шоке от шутки Лаврова: европейцам указали на дверь в отель

Bild оценила язвительный выпад Лаврова над европейцами в Абу-Даби

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров высмеял представителей Европы, приехавших в Абу-Даби перед трехсторонней встречей России, США и Украины. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пресс-конференцию министра в Москве.

Издание привело слова главы МИД, заявившего, что европейцы, прибывшие в столицу ОАЭ, могут посидеть в гостинице, пока идут переговоры по Украине.

В Bild оценили это как язвительный выпад в адрес Европы. По версии газеты, Лавров на пресс-конференции в Москве фактически высмеял само присутствие европейских представителей в Абу-Даби — они прилетели, но за стол их не позвали.

Ранее Дагделен объяснила, почему Европу не позвали за стол переговоров в Абу-Даби.

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