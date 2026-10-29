Россия увеличит закупки товаров из Африки и продолжит поставки зерна

Россия готова наращивать закупки товаров из стран Африки

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Россия готова увеличивать закупки товаров, произведенных в странах Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также подчеркнул: Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку. Это заявление прозвучало на фоне активного развития торгово-экономических связей Москвы и африканских государств. И оно дает понять: сотрудничество выходит за рамки поставок продовольствия. Россия готова не только продавать, но и покупать.

Ранее Путин ответил на слова Зеленского о территориях.

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