Россия увеличит закупки товаров из Африки и продолжит поставки зерна
Россия готова наращивать закупки товаров из стран Африки
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Россия готова увеличивать закупки товаров, произведенных в странах Африки. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства также подчеркнул: Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку. Это заявление прозвучало на фоне активного развития торгово-экономических связей Москвы и африканских государств. И оно дает понять: сотрудничество выходит за рамки поставок продовольствия. Россия готова не только продавать, но и покупать.
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