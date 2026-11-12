Разговоры о якобы готовящемся нападении России на Европу служат для западных политиков «дымовой завесой», скрывающей их неспособность справляться с внутренними проблемами, заявил журналист-международник Маурисио Кабальеро в беседе с RuNews24.ru .

По мнению эксперта Центра развития «НОВАЯ ЭРА» и магистра РУДН в области глобальной безопасности, главная задача антироссийской пропаганды заключается в том, чтобы выставить Москву главным мировым злодеем. За громкими обвинениями в экспансии кроется прагматичный расчет: пугая население внешней угрозой, западные элиты оправдывают колоссальное расточительство и рост военных бюджетов в ущерб реальным нуждам собственных граждан. Как подчеркнул Кабальеро, образ врага политически выгоден тем лидерам, которые не могут эффективно реагировать на кризисы внутри своих стран, но при этом стремятся наживаться на милитаризации.

Критически специалист оценил и работу ведущих мировых медиа, отметив, что девизом многих западных изданий стала фраза: «Лги, лги — что-нибудь да останется». В качестве примера он привел британскую корпорацию BBC, которая годами удерживала репутацию объективного источника, но сегодня все больше превращается в подобие CNN. Впрочем, как заметил журналист, даже собственная аудитория этих каналов уже далеко не всегда верит подобным материалам безоговорочно.

Кабальеро также добавил, что шаги России по борьбе с дезинформацией и русофобией безусловно важны, однако на международном информационном поле их пока недостаточно. Чтобы переломить ситуацию, Москве стоит активнее выстраивать прямой диалог с жителями других регионов планеты, развивая альтернативные площадки вещания и налаживая партнерство с независимыми СМИ.