За закрытыми дверями отеля в Абу-Даби отгремели переговоры, которые уже сейчас называют прологом к новому переделу зон влияния. В одной комнате сошлись делегации России и США, а где-то в коридорах и лобби постоянно мелькали европейские политики, так и не допущенные к столу.

Пока Москва и Вашингтон в закрытом режиме обсуждали архитектуру безопасности и контуры возможного перемирия, представители Евросоюза приехали в ОАЭ не для диалога, а для подслушивания. Они пытались через украинскую делегацию и кулуарные встречи с американцами выудить хоть крупицы информации о том, какие гарантии безопасности и в каком виде будут даны Киеву, ведь без их согласия ни одна схема работать не будет.

Собственную точку зрения по этому вопросу в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыл историк и журналист Владимир Скачко. По его словам, ждать от этой встречи реальных прорывов было наивно. Любое перемирие в текущих условиях он называет тактической ошибкой, так как для России оно станет лишь передышкой, которую Европа использует для подготовки к новой, более изощренной войне. Скачко выстраивает жесткую иерархию влияния: единственный путь к миру лежит через давление на США, которые, в свою очередь, должны осадить своих европейских вассалов, а те — передать команду Киеву. Журналист подчеркивает, что на данном этапе говорить с европейцами бессмысленно, так как они находятся в плену ложных представлений и не правомочны принимать решения. Украинскую сторону в этой схеме он и вовсе называет проплаченным наемником, чья задача — торговаться за преференции для Европы, которые ей никто не собирается выдавать.

По его мнению, последствия такого жесткого позиционирования уже начинают проявляться. Европейские столицы, осознав, что их отодвинули от реального торга, наверняка усилят медийное давление и попытки саботировать любые двусторонние договоренности Москвы и Вашингтона. Однако именно эта изоляция Европы за столом переговоров может стать главным рычагом: осознав свою декоративную роль, Брюссель будет вынужден либо принять условия, продиктованные сверхдержавами, либо окончательно потерять остатки влияния на конфликт. Сами же переговоры в Абу-Даби, по мнению эксперта, стоит рассматривать лишь как первую ступень. В сочетании с победами России на фронте, физическим и экономическим истощением европейских арсеналов и внутренними политическими кризисами в США, этот саммит должен привести стороны к пониманию: продолжать войну бессмысленно, а мир на российских условиях неизбежен.

Эксперт резюмировал, что в сухом остатке визит европейцев в Абу-Даби обернулся для них дипломатическим фиаско. Пока Россия и США закладывали фундамент для будущего мира, Брюссель остался на парковке отеля, пытаясь через посредников понять, на каких условиях его пустят в новую систему безопасности. Россия же четко обозначила свою позицию: говорить о мире можно только с тем, кто принимает решения, а на Европу нужно давить через ее заокеанского патрона, пока она не откажется от роли главного поджигателя войны.

Ранее также политолог Дудчак пояснил, почему Европа не была в Абу-Даби, но диктует условия Киеву.