Почему демократы сами «развязали руки» Трампу? Эксперт объяснил, как принятый бюджет станет ловушкой для Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп готовится к масштабной политической битве за голоса американцев, используя тактику жесткого социального популизма. Как объяснил в эфире радио Sputnik геостратег Андрей Школьников, демократы фактически сами развязали руки нынешнему хозяину Белого дома, приняв бюджеты на 2027 год.

По его словам, поскольку ранее Трамп нес единоличную ответственность за все процессы, теперь ситуация изменилась: демократы будут пытаться реализовывать свою политику, а Трамп получит возможность позиционировать себя как их главного оппонента.

Эксперт напомнил известный лозунг Владимира Жириновского «Я за русских, я за бедных» и спроецировал его на американскую реальность.

По словам Школьникова, Дональд Трамп будет использовать формулу «Я за бедных, я за американцев». Суть этой стратегии заключается в блокировании любых финансовых инициатив оппонентов: всякий раз, когда демократы попытаются выделить средства мигрантам или неопределенным группам лиц, Трамп будет накладывать вето, требуя в первую очередь обеспечить деньгами простых граждан США.

Пока вы не раздадите денег простым американцам, я не позволю ничего дать мигрантам, — пояснил логику президента эксперт.

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