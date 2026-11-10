Хегсет разнес идею импичмента: Конгресс снова сядет в лужу

Конгрессмены США в очередной раз потерпят неудачу, инициировав процедуру импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает пресс-конференция министра обороны США Пита Хегсета.

Хегсет напомнил: в ходе первого срока действующего президента США Дональда Трампа члены Конгресса дважды пытались добиться его импичмента, но оба раза не смогли этого сделать.

Теперь, по его словам, противники команды действующего президента США предпринимают третью попытку — на этот раз против представителя его администрации. Глава Пентагона не сомневается: результат будет тем же. Если поддержка Трампа ставит его в один ряд с этими людьми, министр готов оказаться в такой компании в любой день недели.

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