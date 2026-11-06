Демократы в Конгрессе против Трампа: как результаты выборов ударят по диалогу с Москвой и Киевом

После победы демократов на выборах в Конгресс Дональд Трамп столкнется с жестким противостоянием внутри страны, которое существенно осложнит диалог с Россией и ограничения по военной помощи Украине, заявил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» американист Малек Дудаков.

Переговоры с Москвой под прицелом расследований

Главным козырем оппонентов президента в Капитолии станет инициирование расследований против самого Дональда Трампа и его ключевых переговорщиков — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Демократы намерены обвинить окружение главы Белого дома в попытках извлечь финансовую выгоду из контрактов с Россией. В итоге любые шаги по наведению мостов с Москвой окажутся под колоссальным давлением. Эксперт подчеркивает, что Трамп сам усложнил себе задачу, затянув переговорный процесс: оформить сделки на более выигрышных условиях он мог еще в 2025 году, если бы опирался на реалистичную оценку ситуации.

Вторым рычагом давления станет блокировка законодательных инициатив и урезание бюджета. Конгресс планирует использовать свои полномочия по распределению финансов, чтобы максимально ограничить свободу действий главы государства.

Мираж былых поставок: почему Киеву не стоит ждать миллиардов

Несмотря на желание демократов усилить поддержку Украины, вернуться к объемам снабжения времен Джо Байдена у США не получится. Проблема кроется не в отсутствии политической воли, а в физическом опустошении американских арсеналов. Создать оружие из воздуха оппозиция не в силах. В качестве примера политолог приводит исчерпанные запасы ракет для комплексов Patriot. Попытки продвинуть новые транши обязательно будут, но упрутся в жесткий дефицит на складах.

Политический расклад после промежуточных выборов 3 ноября выглядит следующим образом:

В Палате представителей демократы получают не менее 253 мест против 157 у республиканцев (судьба еще 25 мандатов уточняется).

В Сенате демократы вместе с независимыми союзниками обеспечили себе 54 кресла, тогда как у республиканцев остается 44 (результаты в двух штатах — Аляске и Миссисипи — еще подчитываются).

Новый состав Конгресса официально вступит в свои права 3 января 2027 года.

Развязка по Ирану и внутренние войны в США

На иранском направлении политолог ожидает скорую финальную эскалацию: в ближайшие недели возможны точечные авиаудары по ядерным объектам страны, после чего конфликт начнет сворачиваться под давлением самих же республиканцев. Ситуацию осложняет предстоящее до 11 декабря согласование военного бюджета — именно там развернется основная битва за финансирование иранской и украинской кампаний. Если Конгресс перекроет финансирование, продолжать боевые действия Трампу станет практически невозможно.

При этом внутри самой Демократической партии нарастает глубокий раскол. Центристы мечтают о возвращении к старой нормальности эпохи Байдена и фокусируются на борьбе с Трампом, тогда как ультралевое крыло требует радикальной перестройки системы. Идеологическая война внутри Капитолия лишь добавит хаоса в американскую политику.