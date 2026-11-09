В преддверии трехсторонней встречи делегаций России, Украины и США, которая состоится 10–11 ноября в Абу-Даби, эксперты активно обсуждают ключевые вопросы предстоящего саммита. Свою точку зрения по этому поводу Общественной Службе Новостей высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Она выразила надежду, что российская делегация в очередной раз займет твердую позицию и не уступит ни в одном из своих предыдущих требований.

По мнению Шеслер, главным стержнем позиции России должны стать принципиальные вопросы: недопущение размещения войск НАТО на территории Украины, а также защита прав русского языка и православной церкви. Именно эти моменты, как считает эксперт, являются фундаментом, на котором должна строиться дальнейшая дискуссия.

Официально российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, вылетела в Абу-Даби для участия в очередном раунде переговоров. Как сообщал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, стороны намерены обсудить широкий спектр тем, включая гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что европейским странам не место за этим столом переговоров, учитывая их стремление развернуть свои контингенты на Украине.

Ранее полковник Баранец заявил, что Зеленский работает на руку России перед переговорами в Абу-Даби.