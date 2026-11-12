Путин: размещение войск НАТО на Украине означает продолжение войны

Путин оценил размещение иностранных войск на Украине: продолжение войны

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Размещение иностранных войск на Украине будет означать продолжение войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Российский лидер подчеркнул: иностранные войска на украинской территории являются законной целью для Вооруженных сил РФ. По его словам, сама возможность присутствия таких сил угрожает национальной безопасности России.

Путин также напомнил, что Москва всегда говорила о неприемлемости присутствия иностранных войск на Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретился со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прилетели в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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