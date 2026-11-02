Формальным поводом для политического пожара в Польше стали споры вокруг назначения судей Конституционного трибунала, которые уже выплеснулись на улицы протестами и стычками митингующих с полицией. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей политолог Максим Бардин, судебные кресла и биографии отдельных судей — это лишь детали, скрывающие тектонический сдвиг.

По его словам, настоящий раскол начался с приходом на политическую сцену нового президента Кароля Навроцкого, чья фигура стала для сложившейся за сорок лет системы роковой. Все эти десятилетия польская элита имела один главный, а зачастую и единственный источник административного веса, денег и политического влияния — русофобию. Она могла быть исторической, региональной или откровенно местечковой, но исправно работала со времен 80-х годов и эпохи Папы Римского Иоанна Павла II. Однако Навроцкий, при всей своей антироссийской риторике, оказался для этой схемы слишком тесной фигурой. Ему мало региональной карты, он претендует на большее и готов предъявить претензии не только Москве, но и Киеву, Берлину, Минску, а при случае — бросить «пару слов» и Вашингтону. Навроцкий хочет сменить повестку с разговоров о «плохой России» на проект «Великой Польши».

Эксперт отметил, что для прежней системы, выстроенной Дональдом Туском и его кураторами из Евросоюза, это крайне неприятный сценарий. Брюссель всерьез опасается, что из-за внешнеполитических маневров нового президента польскую элиту могут попросту лишить финансирования. Поэтому Туск и его европейские покровители всеми силами пытаются задвинуть Навроцкого на задворки политической жизни. Пока Белый дом внимательно наблюдает за этим процессом, ожидая, когда польский президент окончательно трансформируется в евроскептика — сценарий, который, по мнению политолога, вполне устроит администрацию Трампа. Таким образом, конституционный спор о судьях стал лишь искрой, а реальная борьба идет за то, кто будет определять границы амбиций Варшавы и на чьем топливе — старой русофобии или нового национализма — поедет польская политика дальше.

Ранее зампред Совбеза Медведев иронично поддержал Туска на фоне острого кризиса власти в Польше.