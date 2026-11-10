Любые попытки Запада организовать блокаду Калининграда обречены на провал, так как они неизбежно спровоцируют мгновенный ядерный конфликт, и это не предположение, а геополитическая аксиома, о которой в эфире радио Sputnik заявил блогер Игорь Рублев.

По его мнению, реваншистские настроения в отношении этой территории действительно существуют, поскольку регион серьезно мешает оппонентам, однако дальше агрессивной риторики и политического пинг-понга в зарубежной прессе — в частности, со стороны Эстонии, Латвии и Финляндии — дело не пойдет.

Любая реальная попытка перекрытия границ, подчеркнул Рублев, моментально, буквально по щелчку пальцев, скатится в ядерную войну, поэтому подобные планы так и остаются на уровне медийных вбросов.

Блогер провел четкую границу между информационным шумом и реальной угрозой, сравнив ситуацию с Тайванем: одно дело — громкие разговоры в СМИ, и совсем другое — реальные военные возможности и фактическая подготовка к операции. Пока не начнется переброска войск и логистическое обеспечение, любые заявления о блокаде следует воспринимать исключительно как элемент информационной войны, на который Россия должна отвечать симметричной жесткой риторикой. В этом и заключается суть текущего политического процесса: говорить они могут о чем угодно, но переходить от слов к делу никто не рискнет, понимая фатальные последствия. Разговоры об эскалации вокруг Калининграда, заключил Игорь Рублев, — это всего лишь разговоры, которые не подкреплены ни возможностями, ни реальной подготовкой.

Ранее президент Путин пригрозил немедленным ответом на нападение на Калининград.