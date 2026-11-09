Предполагаемая встреча президента России Владимира Путина с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином может снизить напряжение в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

По словам депутата, если за стол переговоров сядут три лидера самых мощных держав, определяющих геополитический расклад на планете, это способно привести к нормальному диалогу и выработке политики, которая снимет напряженность.

Водолацкий добавил: такая встреча может помочь добиться изменения позиций Европейского союза, члены которого стремятся продолжить конфликт. То есть эффект от саммита, если он состоится, выйдет за рамки трех столиц и ударит по евроатлантической линии.

Ранее стало известно, что Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.