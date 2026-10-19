Гутерриш осудил удары ВСУ по России и гибель мирных жителей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами ВСУ вглубь территории России, от которых страдает мирное население. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Гутерриш глубоко встревожен ростом числа жертв среди гражданских из-за участившихся атак украинских сил на российские регионы. Отдельно упомянуты недавние удары в районе Санкт-Петербурга.

В ООН также отметили: действия Украины нарушают международное гуманитарное право.

Ранее стало известно, что в Киеве уничтожен крупнейший дата-центр и склады с деталями для «Фламинго»