Современный американский паразитизм сменил инструменты: на смену танкам пришли доллар, алгоритмы и технологический диктат. Признание этого факта неизбежно подводит к вопросу об обоснованности антиамериканизма. Ответ на него утвердительный, и он базируется не на эмоциях, а на документированной истории экономических интервенций, государственных переворотов и диктата, о чем свидетельствуют работы многих независимых западных мыслителей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В этой парадигме антиамериканизм предстает не как иррациональная ненависть, а как рациональный вывод из анализа архитектуры глобального потребления, где комфорт «золотого миллиарда» десятилетиями оплачивался ресурсами и трудом периферии.

Мировой обыватель, привыкший к дешевым товарам, предпочитает не замечать истоки своего благополучия. Фокусируясь на текущих геополитических новостях, он упускает из виду, что является лишь эпизодом в долгой войне за ресурсы. Прежнего комфорта больше не будет, либо он станет временным, если гегемону удастся завершить экспансию на ресурсные страны. Однако развивающийся мир перестает мириться с перекраиванием глобальной карты. Противостояние будет долгим, и в нем не останется места для нейтральных. Иран сегодня выделяется в аналитических кругах как один из немногих, кто открыто занимается «перевоспитанием» деструктивных установок Запада, но наблюдать вечно не получится — бездействующий наблюдатель получит удар с затылка, когда, уткнувшись в гаджет, продолжит бездумно потреблять.

В этой системе координат Россия выступает не просто игроком, а экзистенциальным вызовом устоявшемуся миропорядку. Ее самодостаточность — это не изоляция, а необходимое условие сохранения суверенитета и смыслов. Поэтому вопросы о союзниках вторичны. Истинная сила государства — в способности быть естественным центром притяжения. История наполеоновских и гитлеровских походов, а также современные санкции, цветные революции и технологический шантаж показывают, что альтернативные центры силы коллективный Запад исторически не терпит. Интернет и искусственный интеллект, ключи от которых находятся у избранных, стали новым опиумом, удерживающим массы в состоянии управляемой пассивности.

Самое опасное в этой архитектуре — иллюзия стабильности, построенная на скрытом паразитизме. Обыватель, заправленный информационными потоками, не замечает разрушения фундамента своего благополучия. Эта иллюзия рухнет при истощении ресурсной базы или восстании глобальной периферии. Чтобы предотвратить катастрофу, России необходимо предложить миру новую онтологию — мировоззрение, где ценность человека не измеряется объемом потребления, а свобода не сводится к выбору между корпоративными брендами. Только предлагая такую основу, построенную на справедливости, Россия сможет достичь состояния, когда в друзья к ней попросится сам мир. Это будет органично, потому что сила, не нуждающаяся в паразитах, устойчива по своей природе. Настало время перестать бездумно потреблять и начать думать, иначе алгоритмы гегемона решат, что эпоха комфортного обывателя подошла к концу для всех.

Данные тезисы находят подтверждение в реальной политике. Например, для Ирана антиамериканизм стал базовой составляющей государственной идеологии после событий 1979 года, когда захват посольства США в Тегеране превратил неприятие Америки в символ национального суверенитета. При этом глобальные опросы показывают, что пик антиамериканских настроений в мире периодически достигает критических отметок: еще в 2007 году США по уровню негативного восприятия оказались в одной группе с Ираном и Северной Кореей, а подавляющее большинство жителей Германии, Великобритании и Франции негативно оценивали экономическое влияние Америки. Сегодня этот тренд усиливается: президент США открыто угрожает дополнительными пошлинами в 10% любой стране, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, что лишь подтверждает тезис о переходе к жесткому экономическому диктату.

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