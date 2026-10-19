В Киеве уничтожен крупнейший дата-центр и склады с деталями для «Фламинго»

В ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и других регионах Украины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одной из главных целей стал центр обработки данных «Датагрупп» — крупнейший украинский дата-центр. По данным оператора, оборудование и инфраструктура полностью выведены из строя, восстановление невозможно. Центр обеспечивал связь, вычислительные мощности и работу сервисов ВСУ.

Также в Киеве поражен логистический узел компании Fire Point, где собирались ракеты «Фламинго» и комплектующие для ударных дронов большой дальности. Под удар попало предприятие «Химволокно», выпускавшее компоненты для боевых частей БПЛА, и локомотивное депо, где хранились ракеты «Фламинго» и детали к баллистическим ракетам FP-9.

В Ирпене разрушен завод «Планета пластик», поставлявший полимеры для военной промышленности. В 130 километрах юго-западнее Одессы поражен сухогруз с грузами военного и двойного назначения. Под удары попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве — предварительно, по ним выпустили восемь баллистических ракет. Начались масштабные блэкауты: без света остались Ковель, Турийск и Любомль в Волынской области, частично обесточена Ровенская область.

В Ровно дроны поразили склад компании «БаДМ» — одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств на Украине. Компания поставляет препараты более чем в 18 тыс. аптек и медучреждений, так что возможен дефицит лекарств.

Ранее стало известно, что «Герань-4» побила рекорд новый рекорд, преодолев 1400 километров и шесть кругов над Львовом.