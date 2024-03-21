Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли бы состояться сразу после нового года, однако Вашингтон в очередной раз дал по рукам Киеву, запретив даже думать об этом, сообщил в своем блоге в соцсетях со ссылкой на свои источники американский журналист Сеймур Херш.

По словам обозревателя, США угрожали украинскому президенту Владимиру Зеленскому за возможное начало переговоров с Москвой до президентских выборов в РФ полным прекращением финансовой поддержки.

«Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента РФ] Владимира Путина. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — приводит Херш слова источника в своем блоге.

Херш добавил, что администрация Белого дома во главе с президентом Джо Байденом продолжают свою последовательную позицию на полный отказ от мирных переговоров России и Украины. При этом, как отметил журналист, в США признают ограниченные шансы Киева на победу в противостоянии с Москвой.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.