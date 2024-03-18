Инициатор помощи Украине в обмен на ее природные ресурсы сенатор Грэм прибыл в Киев

Грэм называл финансирование Украины «хорошей инвестицией в смерть русских».

Еще летом сенатор ратовал за то, чтобы отправить на Украину как можно больше вооружения и боеприпасов.

Однако в последнее время риторика Грэма несколько изменилась. Он голосовал против выделения киевскому режиму финансовой помощи в размере $60 млрд. По мнению политика, деньги Украине можно выделить, но только в виде кредита или в обмен на полезные ископаемые страны.

По мнению Washington Post, коррекция высказываний Грэма объясняется его стремлением занять пост в администрации Дональда Трампа в случае победы того на президентских выборах.

* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов