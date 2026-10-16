«Я просто развлекался». Трамп пошутил про серьезные проблемы со здоровьем

Трамп пошутил о серьезных проблемах со здоровьем на встрече в Белом доме

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Президент США Дональд Трамп сообщил о наличии у него весьма серьезных проблем со здоровьем, после чего охарактеризовал свое заявление как шутку.

«Я считаю себя счастливчиком. Я не курю, не пью и не испытываю тяги к выпивке. У меня есть друзья, которые пьют, и им приходится очень тяжело. Они зависимы. Им очень трудно держаться подальше от этого. С наркотиками, наверное, еще хуже. Наверное, то же самое, что и с алкоголем. Но если ты не пьешь [алкоголь], не принимаешь наркотики и не куришь, проблем нет. У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы [со здоровьем], но это не одна из них. Я не хочу добавлять их в свой список [проблем]», — сказал 80-летний американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что представители СМИ могут написать о его проблемах. По его словам, он не хочет добавлять это в список проблем со здоровьем, поскольку в противном случае, как он гарантирует, его бы сейчас не было на этом месте. Американский лидер отметил, что это три проблемы, которых у него нет, и это действительно хорошо.

Трамп также предположил, что теперь пресса начнет выяснять, какие же у него проблемы. Он признал, что, вероятно, сам напросился на это, и его придется защищать, поскольку журналисты напишут, что он сказал о наличии серьезных проблем. На это, по его словам, честно говоря, у него нет ответа. Президент добавил, что просто развлекался перед СМИ и считает их замечательными людьми.

В мае регулярный медицинский осмотр главы государства не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем и показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может усилить давление на Зеленского после выборов.

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