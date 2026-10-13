Президент Сербии высказался об отношениях с Россией
Вучич: Сербия не поддерживает санкции и дорожит отношениями с Россией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Сербия намерена сохранить традиционно хорошие отношения с Россией и не поддерживает санкции против нее. Об этом в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил экс-президент Сербии Александр Вучич. По его словам, его позиция рациональна и прагматична, а в семье придерживаются русофильских взглядов.
Вучич подчеркнул, что ориентируется прежде всего на интересы Сербии. Он добавил, что в международных отношениях важно выражать уважение и даже в тяжелые моменты сохранять холодную голову, доносить рациональные и умные решения.
По словам политика, в Кремле хорошо понимают позицию Сербии. Он также рассказал, что недавно обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Ключевые тезисы Вучича:
- Сербия стремится сохранить традиционно хорошие отношения с Россией;
- Белград не поддерживает антироссийские санкции;
- позиция экс-президента — рациональная и прагматичная, в основе интересы Сербии;
- в семье Вучича придерживаются русофильских взглядов;
- в Кремле, по его словам, хорошо понимают позицию Белграда.
Политик отметил, что в сложных ситуациях важно сохранять холодную голову и предлагать умные решения, а не поддаваться эмоциям.