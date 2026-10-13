Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Вучич: Сербия не поддерживает санкции и дорожит отношениями с Россией

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Сербия намерена сохранить традиционно хорошие отношения с Россией и не поддерживает санкции против нее. Об этом в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил экс-президент Сербии Александр Вучич. По его словам, его позиция рациональна и прагматична, а в семье придерживаются русофильских взглядов.

Вучич подчеркнул, что ориентируется прежде всего на интересы Сербии. Он добавил, что в международных отношениях важно выражать уважение и даже в тяжелые моменты сохранять холодную голову, доносить рациональные и умные решения.

По словам политика, в Кремле хорошо понимают позицию Сербии. Он также рассказал, что недавно обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Ключевые тезисы Вучича:

  • Сербия стремится сохранить традиционно хорошие отношения с Россией;
  • Белград не поддерживает антироссийские санкции;
  • позиция экс-президента — рациональная и прагматичная, в основе интересы Сербии;
  • в семье Вучича придерживаются русофильских взглядов;
  • в Кремле, по его словам, хорошо понимают позицию Белграда.

Политик отметил, что в сложных ситуациях важно сохранять холодную голову и предлагать умные решения, а не поддаваться эмоциям.

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