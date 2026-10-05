«Ожидаем ли мы нападения? Нет». Что президент Финляндии сказал о России и ЕС?

Стубб: Россия не нападет на Финляндию

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью испанской газете El Mundo, что Хельсинки не располагает данными о подготовке нападения со стороны России.

«В Европе у нас есть проблема с коммуникацией, потому что некоторые лидеры смешивают две вещи, — отметил политик. — Одна — сценарий. Совсем другое — восприятие угрозы».

«Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ — нет, — добавил он. — У нас нет никаких свидетельств этому».

По словам Стубба, отдельные политики занимают алармистскую позицию и таким образом подменяют гипотетические сценарии реальной оценкой рисков. Финский лидер напомнил, что именно его страна имеет самую протяженную среди государств Евросоюза границу с Россией.

«Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет, — отметил он. — И, конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется».

Ранее сообщалось о том, что госдолг Финляндии превысил 90% ВВП.

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