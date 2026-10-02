Удары по мостам Киева не прекратятся

Кнутов заявил о продолжении атак на мосты через Днепр

Политика

Атаки на украинские мосты через Днепр, включая Южный мост в Киеве, будут продолжаться. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова..

По словам аналитика, российские войска намерены работать по полотну, чтобы останавливать движение на переправах. Это позволит перекрыть связь между левым и правым берегом Днепра. В результате количество вооружения, которое противник переправляет на восток, сократится.

Эксперт отметил, что регулярные удары по мостам — это не разовая акция, а долгосрочная стратегия. Каждая переправа, выведенная из строя даже на время, создает пробку в логистике ВСУ. Военные грузы приходится везти в обход, теряя время и топливо. А если мост поврежден серьезно, его восстановление требует ресурсов, которых у Киева и без того в дефиците.

Ранее Дмитрук заявил о риске блокады Киева из-за проблем с мостами.

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