Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего на фоне войны с Ираном. Оба города находятся в Калифорнии. Американский лидер сделал это заявление, выступая перед своими сторонниками в штате Небраска. Об этом пишет ТАСС .

Трамп говорил о необходимости добиться крупной победы над Ираном и заявил, что она должна подтвердить правильность действий американской администрации. В ходе выступления он также коснулся роста цен, назвав его одной из издержек военного времени.

Затем президент США упомянул возможность уничтожения американских городов. По его словам, если Лос-Анджелес или Сан-Диего будут уничтожены, это станет «небольшой ценой» за безопасность страны и мира. При этом Трамп не пояснил, что именно он имел в виду и при каких обстоятельствах может произойти подобное.

Американский лидер добавил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта с Ираном. По его словам, ситуация уже близка к окончанию, хотя противостояние может продолжаться еще некоторое время.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех направлениях, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. В Вашингтоне заявили, что Тегеран нарушил достигнутые договоренности в части, связанной с Ормузским проливом. Через него проходит около четверти мировой торговли нефтью и примерно пятая часть поставок сжиженного природного газа.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 93 беспилотников, летевших на Москву за ночь.