Карл, прячься!: Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, собирается снова нанести визит в Великобританию, пишет Guardian со ссылкой на неназванные источники в правительстве Королевства.

Отмечается, это может быть связано со сменой власти в Британии и временного разрыва между президентскими сроками миллиардера.

«Второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех различий с 2019 года (когда Трамп в прошлый раз посетил Великобританию — прим. ред.): разрыва между его президентскими сроками, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Карла III», — говорится в статье.

Напомним, что Трамп уже посещал Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда визит политика был неоднозначным и запомнился британской королевской семье неприятным казусом: американец во время прохождения мимо почетного караула вместе с тогдашней королевой Елизаветой II оставил монаршую особу позади себя, да и вовсе не обращал на нее внимания порой. Все это шло вразрез с действующим этикетом.

Как отмечает Guardian, если Трамп посетит Британию, то он станет вторым мировым лидером, побывавшим в королевстве с официальным визитом. Ранее несколько раз там побывал экс-президент Франции Жак Ширак (в 1996 и 2004 годах).

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.