«Ключ из Майами». Мирный план для Украины, озвученный в Мар-а-Лаго: кто и когда решит судьбу Донбасса?

Для урегулирования ситуации в Донбассе Владимир Зеленский не исключил возможность проведения всенародного голосования.

Он подчеркнул, что любой сценарий должен строго соответствовать украинской конституции. Эту позицию поддержал американский лидер Дональд Трамп.

Президент США заявил, что окончательное решение по мирному плану должно получить легитимность либо через парламентское голосование, либо путем прямого волеизъявления граждан. По его словам, общественные настроения в Украине однозначно свидетельствуют о стремлении к миру. Данный тезис прозвучал во время встречи с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Скорее всего, план придется вынести на голосование в парламенте или провести референдум. Я знаю, чего хотят украинцы. По данным опроса, 91% респондентов выступают за прекращение войны», — сказал Трамп.

Ранее Трамп объявил о том, что Россия поможет восстановить Украину после завершения конфликта.