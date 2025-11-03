Швейцарское издание Strategic Culture предупредило: попытка изъятия российских активов приведет Запад к разрушительным последствиям — как экономическим, так и политическим, пишет « Газета.ru ».

В публикации подчеркивается, что Европа, действуя без учета долгосрочных последствий, фактически заложила под собственный фундамент «финансовую и политическую бомбу». Авторы статьи уверены: конфискация российских активов не только нанесет ущерб экономике, но и серьезно подорвет репутацию Европы. В России такие действия будут восприняты как проявление «воровства и лицемерия», что усугубит дипломатические разногласия.

В 2022 году Европейский союз ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего активы российских инвесторов оказались заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

По первоначальным оценкам, объем замороженных средств достиг около 6 трлн рублей, из которых примерно 20 % принадлежали физическим лицам.

1 ноября появились новости о том, что Euroclear (бельгийский депозитарий) начал процесс разморозки части активов российских инвесторов. Примечательно, что для этого не требуется лицензия от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.