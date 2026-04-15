Близкий друг Лерчек опубликовал фото и видео с ней во время второй процедуры химиотерапии

Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает бороться с раком желудка четвертой стадии. Близкий друг блогера опубликовал фото и видео, сделанные во время второй процедуры химиотерапии. Кадры тревожные: девушка выглядит бледной и изможденной, на теле заметны синяки, пишет The Voice.

Друг Лерчек, Гоша Камаев, рассказал, что ей было совсем плохо от химиотерапии. Но даже в таком состоянии блогер продолжает думать о рабочих процессах. На заднем плане слышно, как Гоши и возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини уговаривают ее отказаться от решения финансовых проблем и посвятить время восстановлению. Однако Лерчек, судя по всему, не готова полностью отключиться от дел.

Напомним, ранее недоброжелатели осудили Чекалину за посещение фитнес-центра. Мол, как можно заниматься спортом при четвертой стадии? Возлюбленный Лерчек, Сквиччиарини, заступился за нее. Он объяснил, что умеренные тренировки рекомендованы врачами для поддержания тонуса и улучшения самочувствия.

Параллельно с лечением продолжается и юридическая эпопея. Напомним, что Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе 251 млн рублей из России в Арабские Эмираты. Саму блогера освободили из-под домашнего ареста для лечения в стационаре, а уголовное дело в ее отношении приостановили до выздоровления.

А вот Артема Чекалина накануне признали виновным в незаконных валютных операциях. Гагаринский суд приговорил его к 7 годам заключения и штрафу в 194,5 млн рублей.

