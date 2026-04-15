«Дети должны расти вместе»: 32-летняя Лиза Моряк объяснила свое решение о новой беременности

Известная российская актриса Лиза Моряк сделала приятное признание: она ждет третьего ребенка. И отцом, конечно же, стал ее супруг — режиссер Сарик Андреасян. Пара поженилась в 2022 году, и с тех пор их семья только растет.

Как пишет The Voice, беременность Лизы была желанной и запланированной. Более того, инициатором выступила именно она. 32-летняя актриса мечтает, чтобы дети росли вместе, поддерживали друг друга и в будущем, возможно, воплотили какие-то общие проекты.

Сейчас у Лизы и Сарика уже двое общих детей — обе девочки. Плюс у режиссера есть двое сыновей от первого брака. Так что компания у малышей будет большая.

Пол будущего ребенка пока не известен. Но Лиза, не скрывая, признается: она мечтает о сыне. И, судя по ее словам, нынешняя беременность дается ей легче предыдущих. Вместо тревоги — спокойная уверенность. Вместо страха — радостное ожидание.

Интересно, что на раннем сроке актриса уже успела сняться в новом фильме мужа «Война и мир». И, как она говорит, все прошло замечательно. Видимо, творческая и семейная жизнь у них идут рука об руку.

