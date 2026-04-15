«Светится от счастья»: дочь Михаила Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем

Дочь легендарного сатирика Михаила Задорнова редко радует поклонников откровениями о личной жизни. Но новый снимок, опубликованный Еленой, заставил говорить о ней снова. Как пишет KP.RU на фото 35-летняя наследница артиста запечатлена вместе с мужем — выходцем из Ливана Али Тартуси. Судя по кадру, супруги действительно счастливы. Елена буквально светится.

Пара познакомилась в Париже, а в 2021 году узаконила отношения. Сейчас семья живет на Мальте. Елена, которая по образованию социолог и антрополог, объясняла, что ее избранник — не просто ливанец, а финикиец. Речь идет о древнем регионе на побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане.

В браке родились трое детей. О первых двух наследница сообщила в июне 2023 года, а уже в декабре назвала себя «трижды матерью». Известно, что в семье подрастают три девочки. Сама Елена сейчас занимается живописью и пишет стихи, иногда публикуя семейные кадры с мужем и детьми. На всех снимках влюбленные улыбаются.

Несмотря на внешнее благополучие, дочь сатирика до сих пор скорбит об отце. Михаил Задорнов скончался в 2017 году от рака головного мозга в возрасте 69 лет. Артист до последнего старался вести активный образ жизни и работать. Будучи буддистом, он пытался лечиться народными методами, но ни восточная медицина, ни химиотерапия не смогли победить болезнь.

На счетах единственной наследницы артиста хранятся крупные суммы, но она ведет скромный образ жизни. Елена признается: не придавать большого значения деньгам ее научил отец. Он всегда был обеспеченным человеком, но никогда не стремился к пафосу.

«Мне нравится уединенный образ жизни, нравится подумать и вообще жить рядом с морем, поскольку я, мама и папа — все родились в Латвии, а там есть море, я не могу жить в стране, где нет моря», — рассказывала Задорнова.

Ранее сообщалось, что Анне Хилькевич предсказали четвертую беременность.