«Котел, который вот-вот взорвется»: Трамп высказался о ситуации с иммигрантами в Европе

Трамп: иммиграция в Европе приведет к беспорядкам

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что миграционная обстановка в Италии, Франции и других европейских странах напоминает «котел, который вот-вот взорвется».

В беседе с журналистами в Белом доме, комментируя массовые беспорядки в Италии и Франции, он подтвердил, что рассматривает происходящее в первую очередь как проблему нежелания иммигрантов ассимилироваться, сообщает ТАСС.

«Если смотреть на Италию и Францию, то дело в иммиграции. И я всем им говорил, что это произойдет. Это котел, который вот-вот взорвется», — заявил глава американской администрации. «Печально видеть это», — добавил Трамп.

17 октября в Париже и по всей Франции прошли массовые акции против роста цен на топливо и падения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них приняли участие 800 тысяч человек, тогда как МВД насчитало 550 тысяч. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании 1,8 тысячи человек по всей стране и пообещал, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о намерении пересмотреть подход к санкциям против России.

Читайте также

Без альтернативы: политолог пояснил, почему Европа беспомощна без спутников Маска

Без альтернативы: политолог пояснил, почему Европа беспомощна без спутников Маска

«Я просто развлекался». Трамп пошутил про серьезные проблемы со здоровьем

«Я просто развлекался». Трамп пошутил про серьезные проблемы со здоровьем

От доллара до алгоритма: раскрыто, как изменился американский диктат

От доллара до алгоритма: раскрыто, как изменился американский диктат

Кому выгоден нейтральный статус Украины? Эксперт объяснила инициативу Скороход

Кому выгоден нейтральный статус Украины? Эксперт объяснила инициативу Скороход

Зеленский не получил гарантии сохранности жизни после звонков в Европу

Зеленский не получил гарантии сохранности жизни после звонков в Европу

Зачем Украине понадобился нейтралитет именно сейчас: политолог раскрыл истинные мотивы законопроекта Скороход

Зачем Украине понадобился нейтралитет именно сейчас: политолог раскрыл истинные мотивы законопроекта Скороход

Песков назвал беспорядки в Европе внутренним делом ЕС

Нейтральный статус Украины в Конституции: политолог раскрыл, это реальность или политический жест

Нейтральный статус Украины в Конституции: политолог раскрыл, это реальность или политический жест

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Иран обвинил Украину в беспорядках на севере страны

Добавьте mosregtoday.ru в избранное