«Котел, который вот-вот взорвется»: Трамп высказался о ситуации с иммигрантами в Европе

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что миграционная обстановка в Италии, Франции и других европейских странах напоминает «котел, который вот-вот взорвется».

В беседе с журналистами в Белом доме, комментируя массовые беспорядки в Италии и Франции, он подтвердил, что рассматривает происходящее в первую очередь как проблему нежелания иммигрантов ассимилироваться, сообщает ТАСС.

«Если смотреть на Италию и Францию, то дело в иммиграции. И я всем им говорил, что это произойдет. Это котел, который вот-вот взорвется», — заявил глава американской администрации. «Печально видеть это», — добавил Трамп.

17 октября в Париже и по всей Франции прошли массовые акции против роста цен на топливо и падения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них приняли участие 800 тысяч человек, тогда как МВД насчитало 550 тысяч. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании 1,8 тысячи человек по всей стране и пообещал, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о намерении пересмотреть подход к санкциям против России.