На Украине вновь заговорили о политическом нейтралитете на фоне внесения в Верховную Раду законопроекта, предполагающего отказ страны от вступления в военные альянсы. Документ, подготовленный депутатом Анной Скороход, входящей в оппозиционную группу «За будущее», предлагает закрепить в Конституции внеблоковый статус, убрав из основного закона упоминание НАТО и оставив лишь курс на Евросоюз. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

С точки зрения политолога Александра Дудчака, члена Совета Международного движения «Другая Украина», эта инициатива не является искренним стремлением к миру. По его мнению, киевский режим, столкнувшись с приближением зимы и понимая бесперспективность анонсированного усиления ударов по территории России, пытается использовать парламентскую трибуну для создания видимости миротворчества. Эксперт полагает, что это «якобы мирная инициатива», исходящая из стен Рады, специально сформулирована так, чтобы Россия не могла ее принять. Дудчак характеризует происходящее как попытку добиться временного перемирия и отвлечь внимание общества в преддверии тяжелого отопительного сезона, отмечая, что никаких реальных референдумов проводиться не будет.

Он уточнил, что информационные агентства подтверждают факт внесения документа. В пояснительной записке к законопроекту говорится о «гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны». Стоит отметить, что это не первая громкая инициатива Скороход — ранее она уже предлагала властям отказаться от части Донбасса.

По мнению эксперта, нынешняя попытка законодательного закрепления нейтралитета идет вразрез с курсом, утвержденным в 2019 году, когда Верховная Рада закрепила в Конституции стратегическое направление на членство в ЕС и НАТО. При этом идея внеблокового статуса для Украины не является новой: президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нейтральный статус остается целью России, напоминая, что он был закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины.

Ранее политолог Денисов заявил, что инициатива о нейтралитете Украины обречена на провал.