Песков назвал беспорядки в Европе внутренним делом ЕС

По его словам, ситуация в ряде стран граничит с хаосом. Песков назвал это проявлением большого кризиса. Но подчеркнул: разбираться с ним должны сами европейцы. Ранее он уже называл абсурдом обвинения в том, что Россия причастна к беспорядкам. По его словам, к таким заявлениям серьезно не относятся даже в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что парижская полиция срочно вызывает резервистов из-за беспорядков.