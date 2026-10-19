Песков назвал беспорядки в Европе внутренним делом ЕС

Песков заявил, что беспорядки в Европе граничат с хаосом

Политика

Масштабные беспорядки в европейских странах — это их внутреннее дело. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация в ряде стран граничит с хаосом. Песков назвал это проявлением большого кризиса. Но подчеркнул: разбираться с ним должны сами европейцы. Ранее он уже называл абсурдом обвинения в том, что Россия причастна к беспорядкам. По его словам, к таким заявлениям серьезно не относятся даже в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что парижская полиция срочно вызывает резервистов из-за беспорядков.

Актуально

Читайте также

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Киев анонсировал ужесточение мобилизации в ближайшие дни

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Историческое поражение: философ рассказал, почему Европа держится за Зеленского

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Карасин: Зеленский понимает, что проиграет выборы

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

«Дизельная сделка»: историк рассказал, почему заявления Трампа о дизеле и Зеленском — политические игры

Трамп заявил, что Зеленский должен уйти: политолог рассказал, чем закончится конфликт

Трамп заявил, что Зеленский должен уйти: политолог рассказал, чем закончится конфликт

Украина больше не главная для США: политолог раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Украина больше не главная для США: политолог раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона

От доллара до алгоритма: раскрыто, как изменился американский диктат

От доллара до алгоритма: раскрыто, как изменился американский диктат

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Мерц пугает немцев Россией: политолог пояснил военную риторику канцлера ФРГ

Мерц пугает немцев Россией: политолог пояснил военную риторику канцлера ФРГ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное