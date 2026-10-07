В информационном поле продолжают обсуждать законодательные инициативы депутата Верховной Рады Анны Скороход, которая предложила закрепить в Конституции Украины нейтральный статус государства. Эксперты сходятся во мнении, что реализовать такие предложения на практике будет предельно сложно, а председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер объяснила Общественной Службе Новостей , что на самом деле стоит за этой инициативой.

По ее словам, представители так называемой «Партии мира» на Украине выражают мнение той части западной элиты, включая американскую, которая хотела бы прекращения вооруженного конфликта. Именно эти круги и дают возможность озвучивать тезисы о нейтральном статусе таким политикам, как Скороход. Различные источники предполагают, что депутат является выразителем мнения некоторых американских политиков — она слишком свободно и уверенно чувствует себя на Украине, а значит, имеет очень высокое покровительство на Западе. Многие считают, что она находится под прямым покровительством посольства США.

Эксперт отметила, что западная элита неоднородна, и в ней действительно есть круги, выступающие за прекращение военного конфликта: многие несут большие убытки и финансовые потери. К «Партии мира» сейчас начинают примыкать и отдельные украинские олигархи, которые также теряют огромные средства из-за невозможности экспортировать товары и получать инвестиции, а вдобавок лишаются складских помещений. Однако провести предложения Скороход через законодательную систему Украины чрезвычайно сложно — фактически все это нереализуемо. Поэтому на деле речь идет не о реальной законодательной работе, а о диагностике общественного мнения и проверке возможностей политических кругов Украины, присоединяющихся к «Партии мира», на предмет определения страны нейтральным государством.

При этом, подчеркивает Шеслер, эта «Партия мира» играет вовсе не на стороне России. Она прежде всего стремится сохранить на остатках территории Украины политический организм, который удержит суверенитет, государственные органы и определенный коридор возможностей для принятия решений. И это совершенно не в интересах России.

По ее мнению, инициатива о нейтральном статусе Украины выглядит скорее пробным шаром и зондажем настроений, чем реальным законопроектом. За ним стоят западные круги, уставшие от конфликта, и украинские олигархи, считающие убытки, но их цель — спасти остатки украинской государственности, а не пойти навстречу российским интересам.

Ранее политолог Дудчак раскрыл истинные мотивы законопроекта Скороход.