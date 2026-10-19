Иран обвинил Украину в беспорядках на севере страны

Вице-президент Ирана заявил о причастности Киева к беспорядкам

Политика

Украина причастна к созданию беспорядков на севере Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ареф отметил, что для развития отношений важны поставки зерна и продуктов питания. Но есть и тревожный момент: по его словам, некоторые беспорядки в Каспийском регионе создала Украина. Он призвал Москву и Тегеран сделать все возможное, чтобы действия Киева не создавали проблем и помех в отношениях между двумя странами.

Ранее стало известно, что в Киеве уничтожен крупнейший дата-центр и склады с деталями для «Фламинго».

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