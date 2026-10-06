Нейтральный статус Украины в Конституции: политолог раскрыл, это реальность или политический жест

Депутат Верховной Рады Анна Скороход внесла на рассмотрение законопроект, который закрепил бы в Конституции Украины нейтральный статус государства. По замыслу автора инициативы, нейтральное положение подразумевает отказ страны от вступления в любые военные союзы. Вопрос о том, будут ли реализованы эти предложения, остается открытым — и эксперты оценивают перспективы скептически.

Свою точку зрения Общественной Службе Новостей представил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов. По его словам, тенденция к обсуждению нейтрального статуса Украины действительно прослеживается, и это неслучайно: ситуация в стране сейчас сложная, и подавляющему большинству жителей Киева, включая депутатов, в последние недели живется некомфортно. В этом контексте инициатива Скороход выглядит двояко: с одной стороны, это желание заявить о себе как о политике, пытающемся что-то изменить к лучшему, а с другой — предложение альтернатив, на которые могли бы пойти не только Россия, но и большинство украинцев. Позиция понятная: политик видит себя в перспективе и хочет заработать дополнительные баллы на этой волне.

Эксперт отметил, что тем не менее в нынешней конъюнктуре все это совершенно нереалистично. В Конституции Украины уже закреплено положение о стратегическом курсе страны на вступление в НАТО и ЕС. Для внесения изменений референдум не требуется, но процедура займет не менее полутора лет: голосование должно проходить на разных сессиях парламента. При текущем раскладе сил в Верховной Раде подобный законопроект обречен на провал — и это, пожалуй, главный итог экспертной оценки.

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