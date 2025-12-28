Куртка вместо пиджака: узнаваемый стиль Зеленского вновь привлек внимание на переговорах в США
Зеленский прибыл на переговоры с Трампом в черной «рабочей» одежде
Фото: [istockphoto.com/stigalenas]
В ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский вновь продемонстрировал свой характерный подход к деловому стилю.
Для встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер выбрал не классический костюм, а темную куртку, стилизованную под пиджак, и брюки того же цвета, отказавшись от галстука.
Как обратило внимание РИА Новости, этот лаконичный образ, напоминающий рабочую робу, стал уже своего рода визитной карточкой политика. В аналогичном одеянии он появлялся на предыдущих переговорах с американским лидером в октябре, а также во время выступления в ООН в сентябре.
Этот же стиль Зеленский предпочел и для официального визита в Берлин в мае, где он встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее сообщалось о том, что Трамп позвонил Путину перед встречей для переговоров с Зеленским.