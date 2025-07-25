Лукашенко дал откровенное интервью известному мировому изданию

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, дал развернутое интервью одному из самых авторитетных мировых средств массовой информации, о чем проинформировало «БелТА» в своем телеграм-канале.

По данным «БелТА», беседа с представителем прессы прошла в традиционном формате интервью, после чего перешла в режим конфиденциального общения. Сообщается, что общая продолжительность разговора составила три часа и отличалась исключительной откровенностью.

В настоящее время название издания, которому было дано интервью, держится в секрете. Известно, что в ходе встречи был поднят обширный круг вопросов. Лукашенко обсудил с журналистами ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и возможности участия Белоруссии в процессе урегулирования, состояние белорусско-американских отношений, а также санкционное давление со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

«БелТА» отметило, что интервью проходило в формате классической беседы. Далее, по их словам, общение продолжилось в неофициальной обстановке. В итоге, по информации агентства, получилась трехчасовая предельно откровенная беседа.

Ранее сообщалось, что президенту Лукашенко и сотням белорусов запретили въезд в Эстонию.