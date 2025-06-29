Майдан по-сербски: протестующие в Белграде призывали к гражданской войне

На митинге в Белграде участники акции призвали к гражданской войне. Об этом заявила спикер парламента Сербии Ана Брнабич.

Ранее сообщалось, что оппозиция в Сербии вывела на улицы Белграда десятки тысяч протестующих. Толпа потребовала отставки правительства Сербии и проведения досрочных выборов в стране.

«Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами „Да здравствует Сербия!“. Они завершили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X.

Перед этим Александр Вучич, президент Сербии, посетил Пионерский сад в Белграде и обратился к участникам акции протеста с призывом к миру, о чём сообщила газета «Вечерне новости».

В столице Сербии, городе Белграде, к месту, где произошло столкновение между полицейскими и участниками акции протеста, начали прибывать дополнительные силы правоохранительных органов. По информации корреспондента ТАСС, начались задержания.

Сотрудники правоохранительных органов заставили демонстрантов покинуть некоторые центральные улицы Белграда.

Тех, кто атаковал сотрудников полиции в Белграде, будут привлекать к ответственности, сообщил Ивица Дачич, занимающий пост вице-премьера и министра внутренних дел Сербии.