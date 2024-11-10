Медведев: критиковавшие Трампа европейские политики кинулись целовать ему сапоги

Различные политические бонзы, еще вчера критиковавшие миллиардера Дональда Трампа на чем свет стоит, надсмехавшиеся над ним, после его победы на президентских выборах, ожидаемо, наперегонки бросились лебезить перед ним, показывая свою лояльность. На этот ироничный факт на своей странице в социальной сети X указал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Как отметил Медведев, двуличные представители европейского истеблишмента после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа сразу же бросились «целовать сапоги своему новому хозяину». А ведь еще совсем недавно называли избранного главы Белого дома российским агентом.

«…А теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал Медведев.

В продолжение темы Медведев окрестил данных политиков перепуганными «остолопами» из европейского истеблишмента.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.