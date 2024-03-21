МИД РФ посоветовал Макрону не проверять готовность России к жесткому ответу на ввод войск ЕС на Украину

Российская Федерация целиком и полностью готова к адекватному и жестокому военному ответу, в случае, если кто-то из стран Запада и НАТО захочет проверить ее готовность, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Таким образом он ответил на недавнее громкое заявление президента Франции Эммануэля Макрона об возможной отправке европейских войск на Украину на помощь киевскому режиму.

«Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу», — заявил Грушко в интервью «Комсомольской правде».

Замглавы МИД РФ подчеркнул, если войска стран Запад «попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции», то в этом случае риски обострения украинского конфликта возрастут в разы.

Напомним, ранее президент франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз якобы договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов», чтобы начать поставки в ВСУ дальнобойных ракет и снарядом среднего радиуса действия. Также он предупредил, что Париж намерен всецело содействовать Украине, чтобы Россия не вышла из конфликта победителем.