Дандыкин объяснил эффект новой тактики ударов по Киеву

Военный эксперт Дандыкин раскрыл эффект от ударов по объектам Украины

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Российские войска продолжат наносить удары по объектам на Украине, поскольку противник атакует мирные цели. Об этом сообщает Lenta.ru.

Капитан первого ранга запаса напомнил: ВСУ бьют по российским мирным объектам, включая Брянскую область. В приграничье, по его словам, идет настоящая охота на людей. Противник радовался, когда бил по пляжу в Севастополе и по Сочи. Поэтому Россия отвечает по военным и околовоенным объектам. Если выходит из строя энергетика, связь или интернет, страдают все — но это неизбежная цена.

Дандыкин подчеркнул: жалеть украинцев не стоит. Рабочие места, кому надо, найдут в Европе. Жалости нет, потому что у большинства из них нет ничего, кроме ненависти к России. Эксперт уверен: удары будут продолжаться. В первую очередь — по дата-центрам, связи и логистике, которые противник прикрывает гражданскими объектами. Также под удар попадут остатки ПВО.

По его словам, идет вразумление тех, кто поддался очарованию укронацизма. Так что тактика останется прежней, пока противник не изменит свое поведение.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ под Киевом.

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