Путин: Россия строит маршрут в будущее без утопий
Путин заявил о готовности России выстраивать маршрут в будущее
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Россия готова выстраивать маршрут движения в будущее с учетом реалистичных оценок рисков и возможностей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, дорожная карта пути к будущему необходима, но это не утопия и не отвлеченные построения. Это реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей.
Путин подчеркнул, что Россия выстраивает такой маршрут для себя и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами и народами мира.
Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.