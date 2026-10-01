Путин: Россия строит маршрут в будущее без утопий

Россия готова выстраивать маршрут движения в будущее с учетом реалистичных оценок рисков и возможностей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, дорожная карта пути к будущему необходима, но это не утопия и не отвлеченные построения. Это реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей.

Путин подчеркнул, что Россия выстраивает такой маршрут для себя и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами и народами мира.

Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.