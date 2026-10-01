Путин: Россия строит маршрут в будущее без утопий

Путин заявил о готовности России выстраивать маршрут в будущее

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Россия готова выстраивать маршрут движения в будущее с учетом реалистичных оценок рисков и возможностей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, дорожная карта пути к будущему необходима, но это не утопия и не отвлеченные построения. Это реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей.

Путин подчеркнул, что Россия выстраивает такой маршрут для себя и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами и народами мира.

Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.

Актуально

Читайте также

Поезда встали: Россия уничтожает до 40 локомотивов Украины в месяц

КПП «Ягодин» на границе с Польшей попал под удар дрона

В ЕС признали: Patriot для Украины закончились

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

ООН, Лавров, Рубио: политолог оценил шансы на сдвиг по украинскому вопросу

ООН, Лавров, Рубио: политолог оценил шансы на сдвиг по украинскому вопросу

Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Выборы в Госдуму: исторические регионы прошли путь Крыма 2016 года

Выборы в Госдуму: исторические регионы прошли путь Крыма 2016 года

Sohu: Россия парализовала «нерв» ВСУ

Польша будет сбивать объекты из России без идентификации

Польша будет сбивать объекты из России без идентификации

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой

Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное