Эксперт нашел мотив для свержения Зеленского

Эксперт Ежов связал повышение налогов на Украине с риском смуты

Политика

Планы украинского правительства повысить НДС до 21% могут усилить недовольство населения и стать причиной масштабных протестов. Об этом сообщает RT.

Эксперт считает, что власти идут на этот шаг от безысходности. Но проблему он не решит — только усилит давление на граждан. Попытка вытянуть экономику за счет населения обречена. Для украинцев это очередной удар по кошельку и еще один шаг к обнищанию. Терпение людей не бесконечно, и рано или поздно оно лопнет.

Ежов не исключает, что именно это станет толчком к внутренней смуте, за которой последует смена власти. А оппозиция, разумеется, не упустит момента.

Ранее экс-премьер Азаров заявил, что политика Зеленского уничтожает Украину.

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